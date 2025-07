Davide Ceccato sarà il nuovo allenatore dell’Olympia Comiso. È il padre di Mattia, vicecampione mondiale Under 17

L’Olympia Basket Comiso ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Davide Ceccato, coach di lungo corso che ha già allenato a Comiso alcuni anni fa. Nelle ultime stagioni era stato assistent coach a Piazza Armerina.

Per lui si tratta dunque di un ritorno nella città dove ha svolto anche da giocatore gran parte della sua carriera e dove ha scelto di vivere, proveniente dal Friuli. Davide Ceccato è anche marito di Laura Inghilterra, ex stella della pallavolo comisana e papà di Mattia Ceccato, oggi, appena diciottenne, giovane atleta dell’Olimpia Milano, titolare nella rappresentativa nazionale juniores, nonché vicecampione del mondo Under 17, titolo conquistato a luglio 2024.

Davide Ceccato guiderà la squadra che affronterà il prossimo campionato di serie C. La società biancazzurra parla di “un ritorno che ha il sapore di casa, nella città in cui vive e all’interno di una società che ha segnato tappe importanti della sua carriera, prima da giocatore e poi da allenatore. Coach Ceccato rappresenta una garanzia di continuità e competenza, oltre che un forte legame con il territorio. Il suo rientro in panchina è stato accolto con grande entusiasmo da tutto l’ambiente biancazzurro, che si prepara ad affrontare un’annata significativa: il club celebra infatti il quarantesimo anniversario dalla sua fondazione”.

© Riproduzione riservata