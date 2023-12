Davide Asta, chef sciclitano, primo cuoco del ristorante “Gellius Knokke” in Belgio: è 35esimo tra i grandi della cucina italiana nel mondo

La consegna del premio durante il Gran Galà della Cucina italiana di 50 Top Italy 2024, nei giorni scorsi, sul palco del Teatro San Babila di corso Venezia a Milano. Un altro prestigioso riconoscimento per lo sciclitano Davide Asta, chef sciclitano di 34 anni, primo cuoco del ristorante “Gellius Knokke” in Belgio. Nella classifica dei migliori ristoranti all’estero è al 35esimo posto.

Lo chef Davide Asta pluripremiato negli anni nonostante la giovane età.

Un palmares ricco per Davide Asta che ha già conquistato premi come quello del miglior Ristorante italiano dell’anno in Belgio 2021 e 2022, il Falanghina Award 2022 alla Masseria Roseto a Benevento dove ogni anno viene assegnato il riconoscimento al miglior chef italiano all’estero.

Chi è Davide Asta.

Alla guida dei fornelli del ristorante ‘Gellius Knokke’ di Knokke, cittadina belga che sorge a poca distanza da Bruges, Davide Asta è siciliano di Scicli. Dopo gli studi di istruzione superiore all’Istituto Alberghiero di Modica, si è formato all’ALMA, la Scuola internazionale di cucina italiana, con sede a Colorno in provincia di Parma, che è considerata il più autorevole centro di formazione dei mestieri e delle professioni dell’ospitalità. Alla formazione nella scuola parmense è seguito un periodo di quattro anni di attività presso il ristorante ‘Gellius’ di Oderzo in provincia di Treviso, alla corte dello chef stellato Alessandro Breda. Ed è stato proprio Breda che lo ha voluto alla guida del progetto ‘Gellius Knokke’, da lui avviato in terra belga nel 2017 con la collaborazione del gallerista belga con radici italiane Gianni Piretti. In pochissimo tempo il locale è diventato una delle mete eccellenti della cucina italiana all’estero. Nel 2020 è stato premiato come miglior ristorante italiano in Belgio dalla Guida Gault& Millau, la nota pubblicazione francese dedicata al mondo della gastronomia.