Dati sulla siccità, la situazione è drammatica, anche se a Ragusa, ad agosto, sono caduti 119,6 mm. di pioggia

Secondo l’European Drought Observatory, nella terza decade di Agosto il 25% dei territori europei era in condizione di “alert” (rosso) ed il 35% di “warning” (arancione) per le condizioni idroclimatiche. Per il Consiglio Nazionale Ricerche il 38,5% delle aree agricole irrigate in Italia è interessato da siccità severa od estrema, così come il 9,1% dei terreni agricoli non irrigati ed il 20,9% dei prati-pascoli. Secondo lo European Join Research Center (JRC-EU), il 2022 è l’anno peggiore dal 1500 a causa del binomio temperatura-siccità.



“Sono dati climaticamente sconvolgenti ed assai difficili da interpretare per un futuro, comunque caratterizzato da forte instabilità. Ciò dovrebbe convincere anche i più scettici sull’urgenza di aumentare la resilienza idrica dei territori, realizzando bacini capaci di trattenere le acque di pioggia, che ormai arrivano in maniera imprevedibile”: è questo il commento di Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, di fronte alle analisi ed agli sconcertanti andamenti resi noti dal report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. In quasi tutto il Centro Italia il bilancio idrico 2022 è tra “molto” od “estremamente” secco con un deficit, che solo grazie alle ultime piogge si aggira tra il 30% ed il 40% con inevitabile impatto sugli ecosistemi.





In Sicilia, ad Agosto sono piovuti mm. 273,8 su Messina; mm.135,29 su Siracusa; mm.119,6 su Ragusa; mm.74,8 su Caltanissetta; mm.57 su Palermo: questi dati mettono al sicuro i territori dalla siccità per i mesi a venire come già accaduto lo scorso anno; nella stessa isola, però, esistono anche “sacche” di aridità come Agrigento, dove per tutto il mese scorso non si è vista una goccia di pioggia. Analogo andamento pluviometrico localizzato si evidenza in Calabria, dove si passa da un minimo di mm. 56,6 a Crotone ad un massimo di mm. 256,9 a Reggio Calabria, ma anche, seppur in maniera meno eclatante, in Sardegna: dai mm. 7,6 su Oristano ai mm. 70,9 su Alghero.

