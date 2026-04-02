Dati in tempo reale e meno burocrazia: così cambia il turismo nel Ragusano

Gestire una struttura turistica senza perdersi tra burocrazia e adempimenti oggi non è più un’utopia. Con PayTourist, la piattaforma digitale introdotta dal GAL Terra Barocca, il comparto dell’accoglienza entra in una nuova fase, fatta di semplificazione e innovazione.

Presentata a Ragusa durante il secondo focus dedicato agli operatori del settore, la piattaforma consente di gestire in un unico sistema tutte le procedure obbligatorie: comunicazione degli ospiti alla Questura, imposta di soggiorno, pagamenti tramite PagoPA. Un cambiamento concreto che riduce tempi, errori e complessità operative.



Il vero salto: analisi in tempo reale dei flussi turistici

Il vero elemento rivoluzionario, però, è un altro: la possibilità di monitorare i flussi turistici in tempo reale. Grazie ai dati raccolti attraverso la piattaforma, i Comuni e il GAL possono avere una fotografia costante e aggiornata dell’andamento turistico del territorio.

Non si tratta solo di numeri, ma di uno strumento strategico per comprendere dinamiche, stagionalità e comportamenti dei visitatori. Informazioni preziose che permettono ai decisori pubblici di intervenire in modo tempestivo e mirato, migliorando servizi, promozione e pianificazione.

I dati confluiranno nell’Osservatorio per lo Sviluppo Locale Enjoy Barocco, creando una base informativa solida per orientare le politiche turistiche future.



Un sistema integrato per Comuni e operatori

PayTourist rappresenta un vantaggio doppio: da un lato semplifica il lavoro degli operatori turistici, dall’altro offre agli enti pubblici strumenti avanzati di controllo e trasparenza.

Il software, messo a disposizione gratuitamente per quattro anni, è già stato adottato dai cinque Comuni della destinazione Enjoy Barocco: Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. Una scelta condivisa che punta a costruire un modello di sviluppo basato su innovazione e collaborazione.



Verso un turismo più competitivo e intelligente

Durante l’incontro di Ragusa, il presidente del GAL Terra Barocca, Maria Monisteri, ha sottolineato come la digitalizzazione rappresenti una leva strategica per il futuro del territorio.

La possibilità di disporre di dati aggiornati in tempo reale segna un cambio di paradigma: da una gestione reattiva a una gestione predittiva del turismo. Un passaggio fondamentale per rendere il sistema turistico ibleo più competitivo, efficiente e capace di rispondere alle sfide del mercato.

Con PayTourist, il turismo locale non si limita più ad accogliere, ma inizia a conoscere, analizzare e programmare il proprio futuro con strumenti concreti e innovativi.

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