Danza: la ragusana Sveva Martorina ottiene il titolo di vice campionessa italiana assoluta 2024

La ragusana Sveva Martorina, proveniente dalla scuola Special Stars Dancing del maestro Giuseppe Cassibba, ha ottenuto un altro importante successo dopo la sua vittoria ai campionati italiani di categoria del 2023. Questa volta, ai campionati assoluti svoltisi a Riccione lo scorso 15 febbraio, ha conquistato il titolo di vice campionessa italiana assoluta con il suo spettacolo intitolato “Memorie di una Gheisha”.

Questo risultato non solo conferma il talento e la dedizione di Sveva, ma le apre anche le porte al prestigioso club azzurro, rappresentando la Federazione Italiana. Si tratta di un traguardo di grande rilevanza nella sua carriera sportiva e un onore per la sua scuola e per il maestro Cassibba.

