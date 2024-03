Danneggiato gravemente aereo in fase di atterraggio a Catania a causa della grandine

Momenti di paura per un volo di linea atterrato a Catania nel pomeriggio di ieri 8 Agosto. L’aereo, un A321N Wizz, in arrivo da Gatwick , è state danneggiato in maniera significativa durante la fase di atterraggio, riportando ammaccature evidenti sulla parte anteriore.

Al momento dell’atterraggio sull’area di Catania si stavano abbattendo intense precipitazioni a carattere temporalesco, c’era anche della grandine, accompagnate da forti raffiche di vento. Proprio la grandine potrebbe aver causato questi danni sul muso dell’aereo.

Alcuni passeggeri (a bordo ve ne erano oltre 200) hanno raccontato di aver vissuto momenti poco piacevoli nell’ultimo tratto del volo, quando l’aereo ha dovuto attraversare il maltempo.

A ogni modo non è escluso che a causare i danni visibili nelle foto sia stato un “bird strike”, ovvero un impatto con volatili. In attesa di eventuali comunicati ufficiali che spieghino le cause, l’ipotesi grandinata resta comunque la più accreditata.

© Riproduzione riservata