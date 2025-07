Danilo Radenza lascia la dirigenza del Modica Calcio: “Rimango al fianco della squadra perchè la passione resta sempre”



La notizia era nell’aria già da alcuni giorni e ora è arrivata l’ufficialità. Una conferma particolarmente attesa dai tifosi modicani, desiderosi di conoscere il futuro del Modica Calcio. Attraverso i canali social ufficiali della società rossoblù, Danilo Radenza ha annunciato la sua decisione di lasciare l’incarico dirigenziale, continuando comunque a sostenere il club come main sponsor. Una scelta quasi come una logica conseguenza per l’imprenditore modicano, che negli ultimi mesi aveva già assunto una posizione più defilata, pur garantendo costante supporto al progetto sportivo del club. Ecco cosa scrive Danilo Radenza: “Dopo anni intensi, emozionanti e spesso anche difficili, ho deciso di lasciare la guida del Modica Calcio, continuando tuttavia a sostenere questo progetto con la stessa forza di sempre, da imprenditore modicano profondamente legato alla mia terra, alla mia gente e a questi colori.

È una scelta maturata con grande rispetto per il percorso fatto e per le persone che ho avuto l’onore di incontrare lungo il cammino.

Le ragioni sono personali e professionali, e mi portano oggi a fare un passo indietro dal ruolo operativo che ho ricoperto con tanto orgoglio e passione.

In questi anni abbiamo vissuto momenti unici: vittorie che ci hanno fatto sognare, delusioni che ci hanno fatto crescere, sacrifici condivisi e gioie immense. Ma soprattutto abbiamo costruito qualcosa di vero: una comunità attorno a una maglia, dei valori dentro e fuori dal campo, un progetto che spero possa continuare a crescere giorno dopo giorno.

Voglio ringraziare profondamente chi ha creduto in questo percorso:

– i tifosi, che sono l’anima di tutto questo e che non hanno mai fatto mancare il loro affetto;

– lo staff tecnico e i giocatori, che hanno dato tutto per questa maglia;

– i collaboratori e i dirigenti, che hanno condiviso con me ogni passo di questo cammino.

Il calcio è passione, identità, appartenenza. È una bandiera che non si smette mai di amare.

Per questo oggi, con sincerità, chiedo a tutta la città di restare vicina alla squadra, di continuare a sostenerla con lo stesso cuore, con la stessa voce, con la stessa fede. Un sostegno indispensabile che non deve mancare, così come certamente non continuerà a mancare il mio. Perché i presidenti passano, la proprietà cambia, ma la passione resta sempre. Ed è quella passione che tiene in piedi ogni squadra, ogni domenica, ogni stagione.

Il Modica Calcio rappresenta più di una società sportiva: è un pezzo della nostra identità collettiva. Il Modica Calcio è casa. È orgoglio. È cuore. Sempre.

Per questo, oggi lascio questo progetto con la serenità di sapere che continuerà a crescere sotto una guida solida e appassionata, mantenendo la stessa forte identità attraverso Mattia Pitino.

La sua presenza rappresenta la continuità più autentica, la garanzia che questo progetto resterà radicato nei valori con cui è nato.

Al mio posto subentra Luca Gugliotta, imprenditore modicano che ha già fatto parte di questo percorso e che oggi vi rientra con ancora maggiore consapevolezza e determinazione. Con la sua visione e le sue competenze manageriali, sono certo che saprà dare nuovo slancio al Modica Calcio, portando innovazione e solidità. La sua esperienza e il suo entusiasmo saranno un grande valore aggiunto per il presente e per il futuro della società.

A loro, cui mi lega un sentimento di profonda amicizia, va il mio pieno sostegno e il mio più sincero in bocca al lupo.

E a tutti voi, ancora una volta, il mio grazie”.

© Riproduzione riservata