Dalle piante agli oli essenziali con un metodo innovativo. Florguarino a Scicli capofila del progetto

Innovazioni agronomiche e tecnologiche per la coltivazione sostenibile di piante officinali e la produzione di oli essenziali di qualità. Questo il tema di un interessante convegno che nei giorni scorsi si è svolto a Scicli nell’azienda florvivaistica della famiglia Guarino “Florguarino”.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito del Psr Sicilia 2014/2022 – sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e per la gestione di gruppi operativi del P.E.I. in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.

Nel corso del convegno si è puntato l’accento sul processo di innovazione nell’estrazione di oli essenziali di piante officinali coltivate con modalità differenti e da essenze spontanee attraverso un prototipo innovativo di reattore chimico per l’estrazione in corrente di vapore assistita a microonde di oli essenziali, basato su una tecnologia già oggetto di brevetto da parte del Cnr. La tecnologi di estrazione a microonde presenta indubbi vantaggi in termini di riduzione dei tempi di estrazione, di risparmio energetico, e di migliore qualità organolettica degli oli estratti.

DI SEGUITO LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI DEL CONVEGNO