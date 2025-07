Dalle acrobazie a Hollywood alla frode fiscale: smascherato stuntman milionario a Siracusa

Un passato tra esplosioni e inseguimenti nei colossal hollywoodiani, un presente tra ville con piscina, SUV di lusso e conti esteri. Ma per lo Stato italiano, l’uomo non esisteva: mai una dichiarazione dei redditi in oltre dieci anni.

A smascherare il suo stile di vita da film è stata un’operazione della Guardia di Finanza di Siracusa, che ha individuato un 54enne siracusano, ex stuntman attivo in produzioni cinematografiche internazionali, al centro di una complessa evasione fiscale internazionale.

L’uomo, noto nell’ambiente cinematografico per aver lavorato in pellicole come Batman Begins, Gangs of New York, Mission Impossible e The Bourne Identity, è risultato intestatario di conti correnti in Austria, Germania e Regno Unito, utilizzati per incassare compensi milionari senza mai dichiarare nulla in Italia.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l’ex stuntman avrebbe dirottato i proventi del suo lavoro all’estero per poi riportarli in Italia tramite spese personali opache, acquisti immobiliari e operazioni bancarie frazionate. Il tutto mentre sul territorio nazionale non risultava alcuna attività reddituale ufficiale.

Un tenore di vita al di sopra della media

Ma il tenore di vita non lasciava dubbi: residenza extra-lusso nel siracusano, auto sportive, SUV e moto d’epoca, vacanze esclusive, investimenti immobiliari, tutto a fronte di zero dichiarazioni fiscali.

La svolta è arrivata grazie all’incrocio delle banche dati internazionali e agli strumenti di cooperazione tra le autorità fiscali europee. Le verifiche hanno rivelato un volume d’affari milionario e un’evasione fiscale che potrebbe superare il milione di euro.

La Procura ha aperto un fascicolo per evasione fiscale aggravata e trasferimento fraudolento di valori all’estero, mentre la Guardia di Finanza ha sequestrato beni mobili e immobili per un valore pari al profitto dell’evasione.

La notizia ha scosso anche il mondo dello spettacolo locale: l’uomo, infatti, si era ritirato dalle scene, ma continuava a gestire progetti e consulenze per produzioni cinematografiche, anche attraverso società schermo.

