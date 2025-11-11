Dall’America, per la prima volta in Sicilia, il più grande omaggio orchestrale a Michael Jackson

Il più grande omaggio orchestrale a Michael Jackson con la voce straordinaria di Wendel Gama, il miglior impersonator mondiale del Re del Pop, che vanta 4 milioni di followers sui propri social, arriva dall’America e approda per la prima volta in Sicilia: 17 novembre al Teatro Metropolitan di Catania e il 18 e 19 novembre al Teatro Golden di Palermo. Biglietti disponibili su Ticketone www.ticketone.it/artist/legend-the-show-in-orchestra/legend-the-show-live-in-orchestra-3752391/

Dopo il sold out in Italia e in Europa (ben 41 show in Germania), arriva in Sicilia “LEGEND – THE SHOW” (organizzato da Menti Associate e Good Vibrations) con un nuovo tour che si preannuncia ancora più spettacolare, ricco di sorprese e novità: nuove coreografie, nuovi arrangiamenti orchestrali, effetti speciali inediti e momenti pensati per emozionare il pubblico.

Le più grandi hit di Michael Jackson, da Billie Jean a Thriller, da Smooth Criminal a Man in the Mirror, passando per Beat It, Black or White, The Way You Make Me Feel e tante altre. Un’esperienza unica dove la musica immortale del Re del Pop incontra la potenza di un’orchestra dal vivo e l’energia travolgente di Wendel Gama, per uno spettacolo che farà ballare, sognare e rivivere la leggenda.



