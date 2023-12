Dalla Regione fondi per la lotta al randagismo. Alla provincia iblea oltre 400 mila euro

Cinque milioni di euro da spartire nei Comuni dell’isola. In provincia di Ragusa arriveranno 417 mila euro. Importante la cifra stanziata dalla Regione Sicilia per un fenomeno alquanto importante diventato, negli ultimi anni, una “spina” al fianco delle amministrazioni comunali chiamate a gestire la questione randagismo con una presenza costante sul territorio per evitare tragedie e dolori infiniti.

La Regione ha spartito la somma di 5 milioni di euro destinandola ai Comuni che affrontano la lotta al randagismo.

La cifra è stata ripartita tra i vari Enti locali in base alla spesa effettivamente sostenuta nel 2022 per il mantenimento dei cani all’interno delle strutture convenzionate. Nel dettaglio le somme stanziate per ciascun Comune della provincia di Ragusa: ad Acate vanno 1.814 euro, a Chiaramonte Gulfi 10.444 euro, a Comiso 23.442 euro, a Giarratana 4.381 euro, ad Ispica 37.488 euro, a Modica 206.065 euro, a Pozzallo 17.150 euro, a Ragusa 59.271 euro, a Santa Croce Camerina 14.237 euro, a Scicli 7.273 euro, a Vittoria 35.670 euro. La spartizione delle somme stanziate premia quei Comuni in cui maggiore è l’attenzione verso gli amici a quattro zampe non trascurando l’impegno profuso dalle associazioni di volontariato impegnate a tutto campo nella lotta al randagismo garantendo ai cani abbandonati un minimo di vivibilità.