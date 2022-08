Dalla parte di un’altra Sicilia possibile: Francesco Stornello ha presentato ieri il suo programma a Modica

Una sala gremitissima ha salutato l’inaugurazione del Comitato Elettorale di Francesco Stornello, candidato per il Pd per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Modica, nel centralissimo Corso Umberto I. Un momento che ha rappresentato la prima uscita pubblica di Stornello che ha condiviso con iscritti e simpatizzanti dem il suo programma in dieci punti per un’altra Sicilia possibile con Caterina Chinnici Presidente, una Sicilia che mette al centro lo sviluppo, le imprese, i lavoratori, i giovani, la sanità di qualità e per tutti, le infrastrutture necessarie, i diritti, l’inclusione e la partecipazione con un progetto riformista e che parte dal basso e dall’ascolto.

“La presenza di tante e tanti, amiche e amici, compagne e compagni, all’inaugurazione di ieri – dichiara Francesco Stornello – è stato per me un grande abbraccio affettuoso che mi spinge ad andare avanti con determinazione e a testa bassa, con un progetto visionario ma con i piedi per terra”.

Stornello ha spiegato che, malgrado il poco tempo a disposizione, il suo metodo è quello dell’ascolto e del confronto con i cittadini della grande comunità composta dai cittadini di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo che ha già incontrato e che incontrerà nelle piazze nelle prossime settimane.

“Adotteremo il format del Town Hall Meeting, – spiega l’avv. Stornello – ovvero incontri in giro per le località di mare e per i centri storici, in cui riceverò domande direttamente dal pubblico, per un ascolto e un confronto diretto e non mediato da convegni o presentazioni retorici e organizzati che non prevedono il coinvolgimento attivo di chi ascolta. E noi vogliamo ribaltare questo metodo, mettendo al centro le richieste dei cittadini e le loro necessità reali”.

Il primo appuntamento con il Town Hall Meeting è per domenica 21 agosto alle ore 18.30 presso U.V.A. a Marina di Modica. Si proseguirà nelle prossime settimane nei comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo.

Dalla parte del futuro, insieme!