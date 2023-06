Dal primo luglio sarà attiva la ZTL a Marina di Modica. Ecco dove

A partire dal primo luglio entrerà in vigore la Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Corso Mediterraneo a Marina di Modica. La zona interessata va da Piazza Mediterraneo all’intersezione con via Ferdinando Magellano e rimarrà attiva per tutta la stagione estiva. La decisione è stata presa dopo varie consultazioni che il sindaco Maria Monisteri ha avuto con i residenti, in particolare con i commercianti della zona.

La decisione è stata presa per mettere ordine in una situazione che stava diventando troppo complicata e potenzialmente pericolosa. Da un lato, c’era la legittima esigenza dei commercianti di allestire dehors e accogliere la clientela, mentre dall’altro c’era la necessità di evitare il traffico intenso e gli ostacoli sulla strada che potrebbero essere pericolosi per la sicurezza pubblica.

ZTL NON ATTIVA SOLO PER RESIDENTI E MEZZI COMMERCIALI

Solo i residenti (che sono un numero piuttosto ridotto) e i mezzi commerciali per le operazioni di carico/scarico merci potranno accedere a quel tratto di strada. Il transito sarà vietato a tutti gli altri veicoli.

Tuttavia, verranno creati dei posti auto per la sosta breve a partire dall’intersezione con via Magellano, in modo da consentire ai clienti dei locali di parcheggiare nelle vicinanze mentre effettuano i propri acquisti. Per il resto, quel tratto di strada diventerà un’area pedonale, dove le persone potranno passeggiare in sicurezza.