Dal Nord verso la Sicilia, Tir contromano: sfiorata strage. Tolta patente ad autista

GROSSETO – Otto chilometri di puro terrore in contromano sulla superstrada Siena-Grosseto. A percorrerli è stato un camionista tunisino di 44 anni, alla guida di un Tir carico di materiali edili, che per errore ha imboccato la carreggiata sbagliata all’altezza dello svincolo di Civitella, dirigendosi verso sud ma lungo la corsia riservata al traffico in direzione nord.

Il rischio di un disastro è stato altissimo. L’episodio è accaduto intorno alle 6:30 del mattino, orario in cui il traffico pendolare è ancora ridotto. Ma è bastato che un automobilista si accorgesse dell’enorme sagoma del Tir procedere verso di lui, per lanciare subito l’allarme alla Polstrada.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente e, dopo aver attuato manovre di sicurezza per proteggere gli altri veicoli, sono riusciti a intercettare il mezzo all’altezza dello svincolo di Paganico. L’autista, in viaggio dal Nord Italia verso la Sicilia, è risultato negativo all’alcoltest e in possesso di patente regolare. Ma l’errore, forse dovuto a un attimo di disattenzione, gli è costato caro: la patente gli è stata ritirata sul posto.

Il mezzo, non coinvolto in incidenti, non è stato sequestrato

