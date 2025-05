Dal cuore del Barocco alla sfida internazionale: si scrive il futuro del turismo esperienziale

Cinque Comuni, un’identità, un’unica visione per il turismo del domani. Dal 27 al 29 maggio 2025, il GAL Terra Barocca dà il via al “Destination Building – Enjoy Barocco”, una serie di incontri pubblici con gli operatori turistici di Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli per aggiornare il Destination Marketing Plan (DMP) 2025–2027.

L’iniziativa, cuore pulsante della strategia turistica di Enjoy Barocco – Sicilian Experience, segna l’inizio di un percorso partecipato di ascolto e co-progettazione, volto a rafforzare il posizionamento della destinazione nei mercati nazionali e internazionali.

“Un’occasione per mettere in rete idee, esperienze e visioni, trasformando i singoli attori in una comunità turistica compatta e consapevole”, spiegano i promotori.

Una visione integrata per un territorio unico

Nata nel 2020 come Destination Management Organization (DMO), Enjoy Barocco è la cabina di regia che unisce enti pubblici e privati nel valorizzare in chiave sostenibile il patrimonio barocco, le bellezze paesaggistiche, le eccellenze enogastronomiche e l’autenticità dell’esperienza siciliana.

Questi incontri territoriali sono la fase 1 del nuovo DMP, incentrata sull’ascolto attivo degli operatori. L’obiettivo? Analizzare criticità e potenzialità, fare il punto su ciò che è stato realizzato, e costruire insieme le priorità strategiche per il futuro.

Un calendario fitto di tappe e confronto

Cinque appuntamenti in tre giorni per coinvolgere direttamente tutti gli attori locali: 27 maggio, ore 16:00 – Ragusa, Hotel Poggio del Sole, 28 maggio, ore 10:00 – Scicli, Chiesa di Santa Teresa, 28 maggio, ore 16:00 – Ispica, Sala Consiliare, 29 maggio, ore 10:00 – Modica, Sala Spadaro – Palazzo Comunale, 29 maggio, ore 15:00 – Santa Croce Camerina, Biblioteca Comunale.

Durante ogni incontro saranno presentate le azioni già intraprese dalla DMO, come il nuovo portale web, l’Osservatorio Turistico, le attività di promozione online, la partecipazione a fiere internazionali e i percorsi di formazione per gli operatori.

Seguirà un focus group partecipativo, coordinato da Marco Platania (Direttore dell’Osservatorio) e Christian Del Bono (Destination Manager), su quattro ambiti chiave: offerta turistica, governance della DMO, posizionamento della destinazione e strategie promozionali.

Un progetto costruito dal basso

I contributi emersi saranno alla base della fase 2, dedicata alla co-progettazione online prevista a giugno, e saranno discussi in un evento conclusivo in autunno.

“La partecipazione attiva degli operatori è essenziale per definire prodotti esperienziali autentici, strategie di comunicazione mirate e un modello organizzativo efficiente”, sottolineano dal GAL Terra Barocca.

L’invito è aperto a tutti gli operatori turistici, enti, associazioni e stakeholder del territorio. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione tramite modulo online.

