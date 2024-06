Dal 14 giugno entra in vigore la Ztl a Punta Secca

A partire da domani, 14 giugno, entrerà in vigore la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Punta Secca, con alcune modifiche rispetto alla stagione precedente.

ZTL Permanente: Corso Aldo Moro, tratto via Paolo VI – via Verdi. Via Verdi: tratto corso Aldo Moro – via Madonna di Portosalvo.

ZTL Attiva dalle 9:00 alle 16:00. Via Madonna di Portosalvo: tratto via Nenni – via Verdi. Via Verdi: tratto via Madonna di Portosalvo – piazza Faro. Piazza Faro e Lungomare Vespucci: durante questi orari, il transito è consentito solo previo pass o autorizzazione del Comando di Polizia Locale per carico e scarico merci, veicoli di persone invalide muniti di contrassegno, mezzi di soccorso, veicoli con barche e carrelli per operazioni relative all’approdo.

Le aree pedonali

Area Pedonale dalle 16:00 alle 4:00 del giorno successivo. Via Madonna di Portosalvo: tratto via Nenni – via Verdi. Via Verdi: tratto via Madonna di Portosalvo – piazza Faro. Piazza Faro e Lungomare Vespucci: tratto piazza Faro – piazza Concordia

Il sindaco Peppe Dimartino ha sottolineato che le modifiche sono state effettuate per rispondere alle esigenze dei commercianti, dopo uno studio effettuato con la Polizia Locale.

© Riproduzione riservata