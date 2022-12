Dal 10 dicembre inizia la nuova stagione concertistica internazionale Melodica a Ragusa

A dicembre, il mese più magico dell’anno, si inaugura la 28esima stagione Concertistica Internazionale “Melodica” e porta con sé già una novità. La rassegna cambia infatti location e gli affezionati spettatori saranno accolti nell’accogliente teatro Don Bosco di Ragusa. Il primo concerto, “Incantamenti del Natale – dal vecchio al nuovo mondo”, sarà sabato 10 dicembre alle ore 20.30, con ingresso al pubblico alle ore 20.00, e già dal titolo lascia immaginare evanescenti atmosfere e suggestive sensazioni. Il Trio Accord, composto da Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello ed Ezio Testa alla fisarmonica, accompagnerà la splendida voce di Roberta Giannini, per una serata gioiosa e coinvolgente che, attraverso appassionanti melodie, con un programma dedicato anche al Natale, si trasformerà in un viaggio in musica dall’Europa all’America. La campagna abbonamenti alla stagione 2022-2023 è aperta e, con dodici concerti e alcuni eventi fuori abbonamento, conferma l’associazione culturale Melodica, che promuove l’evento, una realtà vivace e sensibile, capace di offrire un ventaglio di imperdibili appuntamenti che arricchiscono il territorio e che sono molto accessibili.

“La nostra voce è la musica – spiega la pianista Diana Nocchiero, direttrice artistica della manifestazione – e il nostro intento è far arrivare la nostra voce a quante più persone possibili. Per questo abbiamo pensato ad un costo per l’intero abbonamento molto accessibile, infatti con soli 50 euro si potrà avere il posto assicurato per l’intera stagione, avendo la possibilità di godere della splendida musica di Melodica da dicembre fino a maggio. Il primo appuntamento ci proietta nel pieno delle festività natalizie e gli eccezionali artisti sul palco regaleranno una serata magica”.

Gennaro Minichiello, diplomato con il massimo dei voti in violino presso il Conservatorio di Avellino si è perfezionato con maestri di fama internazionale. Vincitore del Concorso internazionale “Città di Vittorio Veneto”, ha fatto parte dell’Orchestra della RAI, del Teatro Petruzzelli e di altri importanti enti lirici e sinfonici ed ha intrapreso un’attività concertistica internazionale prevalentemente in ambito cameristico. E’ docente di violino al Conservatorio di Salerno.

Giovanna D’Amato, si è diplomata in violoncello presso il Conservatorio di Frosinone e poi si è perfezionata con maestri di fama internazionale. Ha fatto parte dell’Orchestra della RAI, dell’Orchestra Femminile Europea e di altri importanti enti lirici e sinfonici. ha intrapreso un’attività concertistica internazionale prevalentemente in ambito cameristico. Si è esibita presso la prestigiosissima Carnegie Hall di New York ed ha effettuato una tournée nella Corea del Sud. E’ docente di musica d’insieme per strumenti ad arco al Conservatorio di Benevento.

Ezio Testa si è diplomato con il massimo dei voti in Clarinetto con il M° Romolo Tisano presso il Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso e in Fisarmonica presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida del M° Francesco Palazzo. Ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in Fisarmonica con votazione 110 con lode. Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento. Svolge regolare attività artistica sia come solista sia in ambito cameristico, ottenendo vasti consensi ed è vincitore assoluto di concorsi nazionali ed internazionali.

Roberta Giannini si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze ed in canto lirico con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio G. da Venosa di Potenza. L’attività concertistica sia come pianista che come cantante prosegue da sempre senza soluzione di continuità attraverso collaborazioni con associazioni musicali con Conservatori di Musica e diversi artisti locali e non. Ha al suo attivo numerosi concerti sia come pianista che come cantante.

La campagna abbonamenti è aperta. Il costo dell’abbonamento ai dodici concerti è di € 50, mentre il costo del singolo biglietto intero è di € 10 e ridotto per gli studenti fino a 20 anni è di € 5, l’ingresso è invece gratuito per i minori di anni 8. Prevendita attiva presso la libreria “Tante storie” – Buffetti, sita a Ragusa in via Roma n. 155, tel. 347 2313605. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208. La rassegna musicale ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.