Dai domiciliari passa al carcere perchè minaccia l’ex fidanzata. Arrestato vittoriese

Aveva violato le prescrizioni perché aveva minacciato l’ex fidanzata e per questo è passato dai domiciliari al carcere. Un 35enne di Vittoria è stato arrestato dalla polizia in seguito alla richiesta d’aiuto da parte di una giovane donna, ex fidanzata dell’uomo.

Quest’ultimo, non accettando la fine della loro relazione sentimentale, si era presentato nei pressi dell’abitazione della donna e le aveva rivolto gravi minacce.

Per lui si aprono le porte del carcere



Prima dell’arrivo della volante, l’uomo si era già allontanato, ma dagli accertamenti successivi è emerso che era sottoposto ai domiciliari. La misura era stata disposta per una residua pena relativa a reati di lesioni personali, minacce, violazione della legge sugli stupefacenti ed altri illeciti, con l’obbligo di permanenza presso la propria abitazione.

Dopo la denuncia della vittima, gli agenti, per prevenire ulteriori episodi di violenza, hanno immediatamente informato l’Autorità Giudiziaria. Il Magistrato di Sorveglianza ha quindi revocato la misura della detenzione domiciliare, disponendo il trasferimento dell’uomo in carcere.

