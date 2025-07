Dagli Iblei alle Alpi: Leonardo Cavazzi arriva in Liguria in bici con il patrocinio del Vaticano

Oltre 2.000 chilometri in bicicletta, sette regioni attraversate e una sola grande missione: unire l’Italia dal profondo Sud ai confini del Nord sotto il segno della fede, della memoria e della sostenibilità.

Leonardo Cavazzi, 66 anni, cicloturista e cittadino di Comiso, ha raggiunto in queste ore la Liguria nel suo emozionante itinerario intitolato “Dal deserto dei Monti Iblei ai ghiacciai delle Alpi”, un viaggio patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano come iniziativa in preparazione al Giubileo 2025.

Partito lo scorso 6 luglio da Comiso, Leonardo ha pedalato lungo la costa tirrenica attraversando Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana e da ieri è in Liguria, toccando Genova, Cosseria, Millesimo e Cengio. A Genova è stato accolto a Palazzo Doria – Tursi dal consigliere comunale Enrico Vassallo, al quale ha consegnato il gagliardetto della sua città e delle tappe già attraversate come Avola e Messina, insieme a una pubblicazione turistica su Comiso.

Tappa dal forte valore simbolico è stata Cengio, in provincia di Savona, dove Cavazzi ha vissuto per 42 anni come dipendente comunale. Lì, tra emozione e ricordi, ha ritrovato amici e colleghi, accolto dal sindaco Francesco Dotta e dall’ex primo cittadino Sergio Marenco, in un pomeriggio che ha avuto il sapore del ritorno a casa.

Il suo viaggio, intrapreso in tandem con l’amico Dino Naglieri, che si è fermato a Gaeta, prosegue ora in solitaria verso il Piemonte, la Lombardia e infine la Valtellina, con arrivo previsto a Sondrio, città natale di Cavazzi. Tra le tappe simboliche ancora da affrontare ci sarà anche Sotto il Monte, luogo di nascita di Papa Giovanni XXIII.

Leonardo Cavazzi, con la sua impresa, dimostra come un viaggio a pedali possa diventare testimonianza di valori profondi: amore per la propria terra, rispetto per l’ambiente, spiritualità e memoria. Un itinerario che non è solo geografico, ma umano e culturale, capace di unire idealmente l’Italia lungo la rotta del cuore.

