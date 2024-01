Da stasera tornerà ad accendersi l’intero impianto di illuminazione pubblica al quartiere San Giuseppe a Scicli

In corso di riparazione il guasto alla cabina Enel di San Marco, proprio al quartiere San Giuseppe dove si registra da settimane un black-out non indifferente lamentato a viva voce dai residenti dell’antico rione. Interruzioni di energia a singhiozzo ed in alcuni periodi anche di continuo creando un forte disagio per le difficoltà che si riscontrano nell’attraversare nelle ore serali e notturne le viuzze del quartiere.

Dal Comune assicurano che gli uffici sono in continuo contatto con l’Enel per velocizzare l’intervento di ripristino.

Da qui l’avviso con il quale dal palazzo municipale spiegano i motivi alla base del disagio ed i tempi di accensione completa dell’impianto. “In seguito a un guasto alla cabina Enel su palo in via San Marco, si è verificato un black out nel quartiere San Giuseppe – spiegano dal Comune – è stata avviata, già nelle scorse settimane, una intensa interlocuzione con Enel Distribuzione per rendere più veloce l’intervento di ripristino, che sta comportando una complessa opera di sostituzione di alcune componenti tecnologiche. Ieri per due terzi il guasto è stato riparato; entro oggi l’Enel provvederà a riparare la parte restante del disservizio”. Che sia la volta buona dopo mesi di erogazioni a singhiozzo ed in taluni casi anche assenti nell’antico quartiere del centro storico della città fatto di viuzze strette, fra scalinate e dislivelli.

Foto: repertorio