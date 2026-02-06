Da Scicli a The Voice Kids e allo Zecchino d’Oro: i talenti cresciuti con Lina Pluchino

La passione per il canto da alimentare e trasmettere, anche da remoto. E’ tutto ciò la sciclitana Lina Pluchino, maestra di canto, che in questi giorni con due sue giovanissime allieve è protagonista di un messaggio forte. La voglia di cantare, e bene peraltro, si può alimentare anche se si và a lezione via web. Ne è convinta la docente di canto e ne sono protagoniste due allieve. Maria Paola Chiummo 10 anni, vincitrice dello Zecchino d’Oro nel 2022, è stata ospite della trasmissione RAI “I fatti vostri”. Ha interpretato in maniera coinvolgente la canzone “Sinceramente” di Annalisa. Maria Paola Chiummo, dopo i primi anni vissuti a Scicli si è trasferita con la famiglia prima a Caltanissetta ed ora vive a Palermo. L’amore per il canto e le capacità di cui è dotata non hanno fermato la sua voglia di studiare canto con la sua maestra Lina Pluchino.

Patrizia Vavassori 13 anni, per gli amici Patty, è una delle concorrenti di “The Voice Kids”. Sabato sarà nuovamente in prima serata su Rai 1 nella trasmissione di Antonella Clerici dopo l’esibizione del 24 gennaio scorso.

Patrizia vive ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo in Lombardia, ha 13 anni e frequenta la terza media ad indirizzo musicale. Nella Blind Audition Patty ha incantato tutti e quattro i giudici. Ha scelto di proseguire nella squadra di Clementino e Rocco Hunt; ha cantato “Vertebre” di Andrea Settembre, brano vincitore di Sanremo Giovani 2025.

Non solo Maria Paola Chiummo e Patrizia Vavassori vanno a lezione della Maestra Lina Pluchino. Fra le sue allieve anche Luna Massari (doppiatrice italiana di Masha (Masha e Orso) e premiata al Romics 2025 come “Premio vocine del futuro”; Beatrice La Rocca (Io Canto Generation 2024); Chiara Provvidenza (Amici 12); Carla Gibilisco (55° Zecchino d’oro); Alice Martino (58° Zecchino d’oro); Alessandro Gibilisco (60° Zecchino d’oro), Alessandro Lorefice (61° Zecchino d’oro), Eleonora Busacca (Zecchino d’Oro 2022).

