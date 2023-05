Da Scicli a Roma in bici. Lunedì 22 maggio il trio sciclitano di ciclisti parte per la Capitale

Dopo la “Scicli-Palermo” del novembre scorso arriva la “Scicli-Roma” che vedrà impegnati Carmelo Carnemolla, Giuseppe La Guardia e Giuseppe Pluchino in una nuova esperienza sportiva che li porterà, secondo i tempi che si sono dati, sabato 28 maggio a Roma. Tutti è tre sono poco più che cinquantenni, da anni sono appassionati di ciclismo ed hanno deciso di darsi anche un nome, “Tre ciclisti per caso” iscritti alla società sportiva sciclitana “Bike & Run”).

Si parte lunedì alle 7 del mattino dal sagrato della chiesa di San Bartolomeo. Prima tappa Scicli-Scilla, in Calabria.

Sei le tappe di 200 chilometri al giorno prima di arrivare a Roma. Nel percorso saranno assistiti da un quarto ciclista, Carmelo Savà anch’egli sciclitano, che seguirà i tre amici a bordo di un furgone pronto ad intervenire per qualsiasi evenienza. Hanno pure uno sponsor, la ‘Piemme Pharmatech’ una società farmaceutica di Roma che li supporterà per tutto il percorso con propri prodotti. Il giorno successivo l’arrivo nella città eterna, Carmelo Carnemolla, Giuseppe La Guardia e Giuseppe Pluchino vestiranno i panni di turisti per un giro nel centro storico di Roma per poi assistere nel pomeriggio alla conclusione del Giro d’Italia ed in ultimo ripartire per Scicli dove il rientro è previsto per la mattina di lunedì 29 maggio.