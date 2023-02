Da Sanremo a Modica, arriva Danilo Rea dopo aver accompagnato Gino Paoli

Da Sanremo a Modica. Danilo Rea che questa sera si esibito sul palco del festival della canzone italiana accompagnando Gino Paoli, questa domenica 12 febbraio alle ore 18:30 sarà in concerto a Modica al teatro Garibaldi.

Il famoso artista che a Modica suonerà al pianoforte sarà accompagnato da Luciano Biondini alla fisarmonica è sul palco del teatro lanceranno lo spettacolo dal titolo: cosa sono le nuvole, un vero e proprio viaggio tra la musica italiana.

Danilo Rea appena dopo la sua esibizione sul palco di Sanremo ha già lasciato la città dei fiori alla volta di Genova da dove partirà per raggiungere Modica e il pubblico modicani che lo attenderà in teatro per una domenica davvero speciale tra le note.