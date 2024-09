Da quattro giorni in mare: salvati dalla Guardia costiera e sbarcati a Pozzallo

Operazione di salvataggio conclusa con successo dalla Guardia costiera. Da Pozzallo nel pomeriggio era partita la motovedetta Cp 325 che si era diretta alla ricerca di un barchino con una trentina di migranti a bordo. Li hanno trovati a circa 80 miglia a sud est di Pozzallo, erano 34. Li hanno affiancati e trasbordati sulla motovedetta per fare rotta a Pozzallo dove sono stati accolti. I migranti, tutti uomini e maggiorenni, anche se alcuni di loro sono giovanissimi, sono tutti originari del Bangladesh. Sarebbero partiti dalla Libia 4 giorni fa. Una ventina delle persone sbarcate a Pozzallo hanno infezioni da scabbia, nessuno ha avuto bisogno di ricovero. Come da prassi, doppio controllo sanitario, prima dall’Usmaf con il medico Vincenzo Morello prima dello sbarco, e poi, in banchina, a cura dell’Asp con il medico Angelo Gugliotta. Zuppi d”acqua e infreddoliti sono stati poi trasferiti all’hot spot di Pozzallo

