Da oggi inizia il weekend delle festività pasquali. Traffico da bollino rosso

Atteso in questo fine settimana e nei primi due giorni della prossima un intenso aumento di traffico veicolare sulle strade della penisola, isole comprese. La Pasqua è la classica festività dell’esodo fuori porta. Il calendario diffuso dalla Polizia di Stato, come ogni anno, prevede aumento del traffico sia nella fase di partenza che in quello del rientro. Oggi e domani e nelle giornate di lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta, e martedì 2 aprile è traffico da bollino rosso. Secondo la tabella delle previsioni del traffico nella mattinata di oggi bollino giallo che diventa rosso nel pomeriggio. La giornata di Pasqua prevede traffico inteso con bollino giallo nella mattinata mentre le e previsioni del traffico per il lunedì di Pasquetta danno bollino giallo di mattina e rosso di pomeriggio, lo stesso vale per martedì 2 aprile.

A partire dalle ore 14 di oggi inizia il divieto di circolazione dei veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate che si protrarrà fino alle 14 di martedì 2 aprile.

La Polizia fa pure sapere che durante questo periodo saranno incrementati i controlli lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale. “Per un’efficace azione di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sarà intensificata l’attività di controllo lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico, con utilizzo sistematico, anche nelle ore notturne, di etilometri e precursori – comunica la Polizia di Stato – saranno intensificati i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto collettivo di persone, in funzione di tutela della sicurezza stradale, nonché per il rispetto dei limiti di velocità, particolarmente in prossimità delle aree di cantiere inamovibili, delle regole sul sorpasso e dell’uso corretto delle corsie di emergenza. Particolare riguardo sarà posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di parcheggio autostradali”.

Dalla Polizia di Stato anche le raccomandazioni per gli automobilisti oltre al bollettino sul traffico.

Sono consigli per tutti coloro che devono mettersi in viaggio in questi giorni: controllare l’efficienza della vettura, evitare distrazioni alla guida, non usare il cellulare, guidare con prudenza, rispettare le regole e fare una sosta in caso di stanchezza. E prima di partire è importante collegarsi al sito del CCISS, “Centro Coordinamento Informazioni di Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” per conoscere il volume di traffico sulle strade italiane.

