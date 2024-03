Da Ispica, abbandonavano rifiuti pericolosi a Modica. Denunciate due persone

Da Ispica a Modica per abbandonare rifiuti pericolosi. Due persone sono state denunciate a seguito di un’operazione svolta dai carabinieri a tutela dell’ambiente e dalla polizia locale di Modica.

Ieri pomeriggio, gli agenti sono intervenuti in Contrada Rocciola Torre Cannata Malvagia. Sul posto è stata trovata una Mercedes con un carrello a seguito, i cui occupanti stavano depositando vari rifiuti, tra cui lavatrici, televisori, climatizzatori, macchine da caffè, ferri da stiro, legname, materiale ferroso e diverse centinaia di kg di lastre di amianto, altamente nocive e tossiche. I due individui di Ispica, di 60 e 19 anni, sono stati bloccati e identificati.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro ed affidato a una ditta specializzata. I due sono stati sottoposti a perquisizione veicolare e personale, durante la quale sono state rinvenute due asce, considerate oggetti atti ad offendere.

Sia il veicolo che gli attrezzi sono stati sequestrati. Entrambi gli individui di Ispica sono stati denunciati all’autorità giudiziaria perché stavano effettuando, in concorso, attività di “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti” senza le autorizzazioni necessarie, e per il possesso di armi per le quali non era prevista licenza.

