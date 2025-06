Da Donnafugata parte la nuova era CNA: elezione del presidente e focus sulle sfide economiche

“Generazioni in rete: infrastrutture, talenti e green economy per il futuro del territorio”. Un tema ambizioso, un luogo simbolico — il Farmuseum del Castello di Donnafugata — e un momento cruciale per il mondo produttivo ibleo.

Sabato 28 giugno alle ore 9.30, la CNA territoriale di Ragusa celebra la sua assemblea generale, tappa fondamentale per il rinnovo degli organismi dirigenti e per ridefinire la propria rotta strategica in un contesto economico in rapida trasformazione.

Si chiude un ciclo, se ne apre un altro. Dopo dieci anni alla guida dell’associazione, il presidente territoriale Giuseppe Santocono concluderà ufficialmente il proprio mandato. A lui il compito della relazione introduttiva, cuore politico dell’assemblea.

I lavori

Ad aprire i lavori sarà il segretario territoriale Carmelo Caccamo, affiancato dal presidente regionale CNA Sicilia, Nello Battiato. Previsti anche gli interventi istituzionali del prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, della presidente del Libero Consorzio dei Comuni, Maria Rita Schembari, e del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì.

Il momento clou sarà affidato al presidente nazionale CNA, Dario Costantini, che tirerà le conclusioni della giornata, tracciando la visione dell’associazione in una fase storica dominata da sfide epocali: digitalizzazione, transizione ecologica, crisi energetica, carenza infrastrutturale e fuga di competenze.

A margine dell’assemblea si terrà l’elezione del nuovo presidente territoriale e dei componenti del gruppo dirigente: un passaggio di testimone che segna l’inizio di una nuova fase per l’artigianato e le piccole e medie imprese del territorio.

Con oltre 3.500 imprese aderenti, la CNA Ragusa si conferma un punto di riferimento per la rappresentanza economica iblea. L’assemblea del 28 giugno sarà dunque molto più di un evento associativo: sarà un’occasione per rilanciare, in modo corale, la visione di un futuro produttivo sostenibile, giovane e connesso al territorio.

