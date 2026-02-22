Da domani disagi in vista sulle autostrade siciliane: chiusure notturne per lavori ANAS

Disagi per chi viaggerà sulle principali autostrade siciliane a partire da domani sera, 23 febbraio, a causa di una serie di chiusure notturne programmate per consentire lavori di manutenzione e miglioramento della rete stradale gestita da ANAS. Molte delle limitazioni alla circolazione sono concentrate nelle ore serali e notturne per ridurre l’impatto sul traffico diurno, ma richiederanno comunque una pianificazione attenta da parte degli automobilisti che si muovono in Sicilia.

Sono previste limitazioni notturne di traffico lungo la Catania-Siracusa per lavori sugli impianti tecnologici delle gallerie, considerati fondamentali per la sicurezza in caso di emergenze. I blocchi alla circolazione si svolgeranno prevalentemente nelle fasce orarie tra le 22:00 e le 6:00, con chiusure programmate in vari tratti e per diverse date:

dal 23 al 27 febbraio verso Catania tra gli svincoli di Augusta e Lentini ;

; il 27 e 28 febbraio in entrambe le direzioni tra Zona Industriale e Lentini ;

; dal 2 al 5 marzo in direzione Siracusa tra Zona Industriale e Augusta e tra Lentini e Augusta.

Per i veicoli in transito è previsto il percorso alternativo sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula, con deviazioni segnalate in loco.

Le chiusure notturne sono state pianificate per limitare i disagi durante le ore diurne, ma chi percorre queste tratte, in particolare nelle prossime settimane, dovrebbe tenere conto delle limitazioni e delle deviazioni previste durante la notte. È consigliabile consultare il proprio navigatore aggiornato o le informazioni sulla viabilità in tempo reale prima di mettersi in viaggio, soprattutto per chi percorre spesso questi collegamenti.

Disagi in vista anche per chi percorrerà l’Autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”

Nella notte tra lunedì 23 febbraio e martedì 24 febbraio, dalle ore 21:00 alle 6:00, è prevista la chiusura della carreggiata in direzione Palermo nel tratto tra lo svincolo di Capaci e l’uscita di via Belgio lungo il raccordo bis della A29. Saranno interdette anche le rampe degli svincoli di Capaci e di Tommaso Natale sempre verso Palermo, per consentire interventi di manutenzione sulla segnaletica verticale e altri lavori di sicurezza. Gli automobilisti diretti verso il capoluogo dovranno uscire allo svincolo di Capaci e proseguire sulla Strada Statale 113 in direzione Palermo, seguendo le deviazioni segnalate sul posto.

Gli interventi rientrano nel più ampio piano di manutenzione di ANAS S.p.A., che in Sicilia ha intensificato l’attività di manutenzione programmata di strade e autostrade per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete viaria.

