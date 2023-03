Da domani a Conversano le gare della Youth league anche per l’U20 della KeyJey Ragusa

Giocherà da domani, venerdì 3 marzo, in Puglia, e precisamente a Conversano, accanto a Bari, l’Under 20 della KeyJey Ragusa che sta partecipando al campionato nazionale della Youth league. Il sette allenato da Adam Klimek sarà impegnato in occasione della prima giornata, quindi domani, alle 20,45, al palazzetto dello sport della cittadina pugliese, con il Montepradone. Sabato, invece, alle 16,45, sfida con il Camerano. L’impegno della tre giorni si concluderà domenica alle 10 con la gara contro Rubiera.

La squadra che sarà schierata è in pratica molto simile a quella che già sostiene il campionato di Serie A2 che, per questo fine settimana, osserva un turno di riposo. Sottolineano dalla KeyJey Ragusa: “Ci teniamo a dire la nostra, a coltivare altre occasioni di crescita per un gruppo che sta cercando in tutti i modi di tenere dritta la barra per favorire la crescita.

Siamo animati da buone intenzioni anche se ci scontreremo con le squadre di società che hanno fatto la storia di questo sport in Italia. In ogni caso, dal nostro punto di vista, è tutto grasso che cola nel senso che sono occasioni che sfrutteremo al massimo per crescere e crescere bene. Abbiamo già detto di come il nostro impegno, in questa fase della stagione, sia tutto finalizzato a fare maturare questi talenti che ci garantiranno l’opportunità, nel prossimo futuro, di definire al meglio le strategie future che si rendono necessarie per puntare il più possibile in alto. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, assieme allo staff tecnico, e questo è un aspetto che merita di essere sottolineato”.