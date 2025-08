“Da che parte stai?”: Pietro Grasso incanta il pubblico a Libri d’aMare con la sua graphic novel sulla legalità

Una serata densa di emozioni, memoria e impegno civile ha chiuso in grande stile l’edizione 2025 di Libri d’aMare. Protagonista assoluto, Pietro Grasso, ex presidente del Senato ed ex magistrato antimafia, che ha presentato la sua graphic novel “Da che parte stai?” (Tunué), davanti a un pubblico numeroso e partecipe. Un evento definito dagli organizzatori “tra i più riusciti di sempre”, sia per le presenze che per la quantità di copie vendute in una sola sera.

Sul palco, il direttore artistico Domenico Occhipinti ha affiancato Grasso in un dialogo coinvolgente che ha toccato i momenti più drammatici e simbolici della storia italiana recente. Il fumetto, con un linguaggio accessibile e potente, racconta i grandi delitti mafiosi e la scelta quotidiana di ognuno di noi tra l’indifferenza e la responsabilità. Un ponte tra generazioni, che parla ai giovani senza semplificare la complessità della giustizia.

“La presenza di Pietro Grasso è stata un regalo per la nostra comunità – ha dichiarato Occhipinti – e il pubblico ha colto con partecipazione ogni parola, ogni ricordo. L’emozione è stata palpabile, soprattutto nel momento in cui ha mostrato l’accendino donatogli da Giovanni Falcone poche ore prima della strage di Capaci. Un oggetto che oggi custodisce come simbolo di quella scintilla che non deve spegnersi mai”.

Soddisfatto anche Alessandro Renda, direttore organizzativo della rassegna: “Una serata che ricorderemo, anche per l’impegno richiesto nell’organizzazione e nei protocolli di sicurezza. Un banco di prova superato che ci proietta con entusiasmo e maggiore consapevolezza verso la dodicesima edizione, nel 2026”.

La chiusura di Libri d’aMare 2025 celebra così un festival capace di intrecciare letteratura, impegno civile e generi diversi, grazie a voci autorevoli come Veronica Galletta, Arianna Mortelliti, Attilio Bolzoni, e, appunto, Pietro Grasso.

