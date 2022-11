Curarsi con i farmaci equivalenti, un tema importante e che può far risparmiare. Se ne parla a Ragusa

Curarsi con i farmaci equivalenti, è questo il tema che verrà trattato lunedì 14 novembre 2022, ore 16:30 – sala Ordine dei Medici – via G. Nicastro – Ragusa da Cittadinanzattiva in collaborazione con l’AIAD onlus Ragusa.

L’evento prevede la partecipazione di:

· Nunzio Storaci – specialista in malattie infettive e malattie dell’apparato respiratorio

· Francesco Parisi – farmacista

· Paolo Roccuzzo – presidente Avis Ragusa

· Rosa Giaquinta – medico di Medicina Generale, modera i lavori.

«Curarsi con i farmaci equivalenti è una scelta consapevole di qualità, sicurezza, efficacia che costa di meno – sottolinea la presidente di Cittaninzattiva – Marisa Simonelli – ecco perché, insieme all’AIAD, abbiamo voluto organizzare questo appuntamento per spiegare alle persone che conoscere i farmaci equivalenti aiuta a essere consapevole e a saper scegliere, insieme al medico e al farmacista, in piena sicurezza, la soluzione più efficace per gestire il problema di salute.»

I dati Istat confermano che il 9,5% degli italiani rinuncia a curarsi e le segnalazioni che giungono al Tribunale per i diritti del malato confermano che i costi più difficili da sostenere per le famiglie sono quelli relativi ai farmaci.

Chi volesse approfondire questi argomenti, potrà contattare il numero verde Farmaci-line 800-571661, mandare una e-mail al seguente indirizzo farmaciline@aifa.gov.it, oppure inviare un fax allo 06.5978.4807.