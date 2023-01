Crollo del Ragusa Calcio in casa contro l’ultima del girone

L’Asd Ragusa calcio 1949 non riesce più a vincere tra le mura amiche. Una situazione complessa che rischia di fare precipitare gli azzurri in classifica dopo la prima parte di campionato che era stata interpretata con il giusto piglio. Da quattro domeniche, però, l’undici allenato da Filippo Raciti non riesce più a racimolare punti.

E’ accaduto ieri anche contro l’Us Mariglianese, squadra ultima in classifica, che si è presentata allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio con l’intento di disputare la propria onesta partita e che, nel finale, è riuscita per ben due volte a centrare la rete della porta difesa da Struppo. Davvero un peccato per il Ragusa non essere riuscito a sfruttare quella che, alla vigilia, sembrava un’occasione propizia, nel tentativo di incamerare altri punti per migliorare la posizione nello schieramento generale. Dopo un primo tempo che si è concluso a reti inviolate, gli azzurri hanno cominciato la ripresa con maggiore determinazione, non dando, però, mai l’impressione di potere andare a rete. E’ stata la Mariglianese a crederci di più e a sfruttare, in occasione sia del primo quanto del secondo gol, alcune defaillance della squadra di casa che, a quel punto, nonostante i tentativi di mister Raciti di rimescolare le carte, non ce l’ha più fatta a recuperare. Intanto, la società azzurra ha deciso di proclamare il silenzio stampa dei propri tesserati alla luce degli ultimi negativi risultati.

“La società – è scritto in una nota – valuterà nelle prossime ore quali le decisioni più opportune per invertire la tendenza deficitaria e ripartire verso il raggiungimento dell’obiettivo prefissato ad inizio stagione, vale a dire la salvezza. Ogni determinazione sarà tempestivamente comunicata ai tifosi e agli sportivi di fede azzurra. Ora, più che mai, è necessario fare quadrato attorno al gruppo cercando tutti assieme di superare questo delicato momento”.