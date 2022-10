Crollano gli acquisti dei cittadini: si spende di più per acquistare di meno

Ad agosto le vendite al dettaglio registrano un crollo, diminuendo in volume del -1,1% rispetto al mese precedente e del -2,1% su anno. Un segnale estremamente pericoloso per il Codacons, che dimostra come le famiglie riducano i consumi per far fronte al caro-prezzi.

I dati Istat sulle vendite dimostrano in modo inequivocabile quanto sta accadendo sul fronte dei consumi: gli italiani spendono sempre di più per acquistare meno.



Per gli alimentari, ad esempio, nonostante un aumento delle vendite in valore del 6,8%, il volume degli acquisti si riduce del 3,5%. Questo perché l’inflazione alle stelle determina un corto circuito che porta a svuotare il carrello della spesa ma a spendere sempre di più per ciò che si acquista.