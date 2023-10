Crolla soffitto casa in vendita mentre venditore e acquirente sono dentro. Feriti

Stavano visionando un locale in via Generale Amato a Comiso per acquisirne la proprietà, quando una parte del controsoffitto sarebbe improvvisamente crollata investendo alcune persone tra compratori e venditori.

Stando alle prime informazioni, ci sarebbe un ferito in condizioni preoccupanti. Sul posto mezzi di soccorso e agenti del commissariato locale. Foto di repertorio