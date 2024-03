Covid, ordinanza di Musumeci per lo Stretto, la precisazione: “Basta solo il tampone”

«L’accesso ai mezzi di trasporto marittimo per l’attraversamento dello Stretto di Messina e per il movimento dalle Isole minori, benché non si richieda il possesso del super green pass, è consentito soltanto a chi può esibire il referto negativo di un tampone antigenico o molecolare».



Lo precisa la segreteria tecnica della presidenza della Regione Siciliana, a ulteriore chiarimento del contenuto dell’ordinanza appena firmata dal governatore Nello Musumeci, che pone fine all’efficacia della norma varata dal governo centrale.

© Riproduzione riservata