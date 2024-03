Covid: nessun morto in provincia ma è boom di positivi, oltre i 4 mila

Nessun decesso in provincia di Ragusa a causa del covid.

Resta quindi fermo a 574 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid-19, decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i dati del contagio, si registra un altro aumento dei positivi che salgono così a 4446 (mentre ieri erano 3.873 ): 4381 si trovano in isolamento domiciliare e 65sono ricoverati negli ospedali.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 1.217574.

I dati per Comune:

Acate 71 (+9),

Chiaramonte Gulfi 69 (+12),

Comiso 279 (+51),

Giarratana 27 (+3),

Ispica 207 (+18),

Modica 978 (+118),

Monterosso Almo 17 (+2),

Pozzallo 367 (+16),

Ragusa 1055 (+131),

Santa Croce Camerina 128 (+14),

Scicli 382 (+42),

Vittoria 801 (+150).

Dei 65 ricoverati, 34 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 16 nel reparto di Malattie Infettive e 18 in Astanteria Covid. All’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica 5 ricoverati: 2 in Malattie Infettive, 1 in Medicina, 1 in Geriatria e 1 in Cardiologia. All’ospedale Guzzardi di Vittoria 25: 15 in Area Covid, 4 n riabilitazione, 3 in Pediatria, 2 in Cardiologia, 1 in Chirurgia. All’ospedale Nesima Garibaldi di Catania 1 ricoverato in Pediatria. I guariti salgono a 97.595.

