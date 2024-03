Covid: in Sicilia 4.384 i nuovi positivi, 16 i morti

Sono 4.384 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 25.286 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 3.964. Il tasso di positivita’ resta al 17% come ieri .

L’isola e’ al ottavo posto per contagi, al primo posto c’e’ la Lombardia con 13.421 casi. Gli attuali positivi sono 55.380 con un aumento di 4.084 casi.

I guariti sono 284 mentre le vittime sono 16 e portano il totale dei decessi a 7.543. Sul fronte ospedaliero sono 918 ricoverati, con 66 casi in piu’ rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 112, cinque casi in piu’ rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 888 casi, Catania 1090, Messina 501, Siracusa 586, Trapani 462, Ragusa 312, Caltanissetta 275, Agrigento 262, Enna, 8.

