Covid in provincia di Ragusa lieve calo

I positivi al virus Covid continuano a scendere in provincia di Ragusa. A dirlo il bollettino Covid dell’Asp di Ragusa di oggi, 4 settembre. I positivi al covid nel Ragusano in totale sono 855 (ieri erano 956 positivi) di cui 844 (ieri 942) si trovano in isolamento domiciliare, 11 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria.

I guariti salgono a 117.424 mentre i morti sono stabili a 623. Questa la situazione nei singoli Comuni

9 Acate

18 Chiaramonte Gulfi

74 Comiso

2 Giarratana

42 Ispica

222 Modica

4 Monterosso

50 Pozzallo

188 Ragusa

26 Santa Croce Camerina

71 Scicli

138 Vittoria