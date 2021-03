Covid, i dati del governo: il personale scolastico vaccinato sfiora gli 800 mila - Ragusa Oggi

Covid, i dati del governo: il personale scolastico vaccinato sfiora gli 800 mila

Condividi su:

Secondo i dati del governo, i vaccinati del personale scolastico, Regione per Regione sono: in Sicilia 63.346; in Calabria 7.316;

in Basilicata 4.766; in Campania 96.956; in Molise 4.142; in Abruzzo 24.602; nel Lazio 90.515; nelle Marche 12.078; in Umbria 16.714; in Toscana 57.218; in Emilia Romagna 59.940;

in Liguria 4.420; nel Veneto 65.344; in Friuli Venezia Giulia 17.767; nella provincia autonoma di Trento 4.749; nella provincia autonoma di Bolzano 10.577; in Lombardia 97.324; in Piemonte 56.830; in Valle d’Aosta 1.209.