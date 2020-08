Covid 5 nuovi casi in provincia: 3 sono della comitiva di Sampieri e c'è anche una signora di Modica - Ragusa Oggi

Covid 5 nuovi casi in provincia: 3 sono della comitiva di Sampieri e c’è anche una signora di Modica

Continua purtroppo a salire il numero dei contagiati da covid-19. Altri 5 nuovi casi si registrano nelle ultime ore in provincia di Ragusa che, anche per la presenza dei migranti contagiati ma che sono in isolamento negli hotspot, ha percentuali di contagio tra le più elevate in Italia. I nuovi casi riguardano tre ragazzi da riferire alla comitiva di amici della coppia di fidanzati di Modica ma attualmente in villeggiatura a Sampieri.

Un altro caso riguarda un tampone programmato riferito ad una persona venuta da fuori Sicilia che si è registrata. Preoccupa infine il quinto caso che riguarda una donna di Modica che non c’entra nulla con i casi degli altri modicani attualmente positivi, segno dunque che il virus cammina indisturbasto.