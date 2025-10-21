“Costruire Ponti di Pace”: alla Pagoda di Comiso un abbraccio simbolico

Un messaggio di pace, dialogo e solidarietà universale. È questo il cuore dell’evento “Costruire Ponti di Pace”, promosso dai Lions Club della VIII Circoscrizione – Zone 21 e 22 del Distretto 108Yb Sicilia, che si terrà domenica 26 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 11:00, presso la suggestiva Pagoda della Pace di Comiso.

L’iniziativa, voluta dal presidente di Circoscrizione Luigi Bellassai, rappresenta un momento di profonda riflessione e condivisione dedicato alla Settimana della Pace, un appuntamento che coinvolge ogni anno milioni di soci Lions nel mondo per diffondere una cultura di armonia, cooperazione e rispetto reciproco.

Un evento simbolo di dialogo e fratellanza

All’incontro parteciperanno importanti rappresentanti del movimento lionistico siciliano:

il vicegovernatore distrettuale Walter Buscema, i presidenti di Zona Giuseppe Valvo (Zona 22) e Biagio Ciarcià (Zona 21), insieme ai presidenti dei Club Carmen Occhipinti (LC Ragusa Host), Daniela Marchi (LC Vittoria), Sonia Calabrese (LC Modica), Stefania Carpino (LC Scicli Plaga Iblea), Rosario Alescio (LC Comiso Terra Iblea), Giovanni Ascone (LC Ragusa Monti Iblei).

L’evento sarà arricchito da un momento di grande spiritualità con l’intervento del monaco buddhista Gyosho Moroshita, custode della Pagoda della Pace, che offrirà ai presenti un messaggio di armonia e fratellanza tra i popoli.

La Pagoda della Pace, simbolo universale

Situata a Comiso, la Pagoda della Pace è un luogo di grande valore spirituale e storico. Costruita come simbolo europeo del disarmo nucleare e della convivenza tra popoli, accoglie da decenni eventi dedicati alla nonviolenza e al dialogo interculturale.

