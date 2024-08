Costruire due passaggi pedonali rialzati a Marina di Ragusa: avviata la raccolta firme

A Marina di Ragusa, lo sviluppo urbanistico in alcune aree precedentemente periferiche, insieme all’aumento demografico, ha portato a una riorganizzazione della residenzialità che richiede maggiore attenzione per la sicurezza dei pedoni. Questo è quanto sottolineato dal consigliere comunale Federico Bennardo, promotore di un’iniziativa che prevede una raccolta firme per la costruzione di due passaggi pedonali rialzati a Marina.

Le aree interessate

Bennardo evidenzia due aree di particolare interesse: il nuovo polo commerciale in costruzione in via Ammiraglio Rizzo, una delle arterie più trafficate del quartiere, e l’area prossima all’unico presidio di continuità assistenziale situato alla fine di via Cervia, vicino alla rotonda che incrocia anche via della Rimembranza. Questa seconda zona è anche vicina al nuovo polo scolastico in costruzione su via Escrivà. Questi interventi servirebbero come dissuasori di velocità per migliorare la sicurezza stradale in queste zone cruciali.

