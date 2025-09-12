Costaiblea Film Festival 2025: Marina di Ragusa inaugura la XXIX edizione con un omaggio a Pasolini

Marina di Ragusa si è trasformata in un grande palcoscenico sotto le stelle con l’apertura della XXIX edizione del Costaiblea Film Festival, diretto da Vito Zagarrio. La serata inaugurale, che si è svolta a Villa Ottaviano in via Dandolo, ha reso omaggio a Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua scomparsa, con la mostra “Pier Paolo Pasolini, più moderno di ogni moderno” curata da Graziano Marraffa e arricchita da un’installazione video firmata dal giovane regista sciclitano Angelo Piccione.

Un tributo emozionante che ha catturato il pubblico, tra manifesti originali e immagini in movimento, confermando la vocazione del festival a coniugare memoria, cultura e nuove prospettive cinematografiche.

Giovani autori protagonisti

Durante l’inaugurazione ha preso il via il concorso “Premio Costaiblea Giovane Cinema”, che ha visto la proiezione dei primi cortometraggi in gara. Un momento che sottolinea la missione del festival: valorizzare le nuove generazioni di registi e dare spazio alle loro storie.

Sempre a Villa Ottaviano, trasformata in “Arena Costaiblea”, è partita la retrospettiva dedicata a Gianni Amelio, con la proiezione de I ragazzi di via Panisperna. Un primo tassello di un percorso che accompagnerà gli spettatori lungo tutta la manifestazione.

Masterclass e grandi firme del cinema

La prima giornata ha visto anche la masterclass del regista Francesco Costabile in piazza Torre, dove il pubblico ha potuto confrontarsi con il suo cinema attento alle contraddizioni sociali. A seguire la proiezione di Familia, premiato con il Mazzarelli “Nuovo cinema italiano”, e del documentario Felice chi è diverso di Gianni Amelio, al quale Costabile ha contribuito raccogliendo testimonianze e storie.

Il programma continua stasera con la masterclass del regista Gian Paolo Cugno, accompagnato dall’attore Enrico Lo Verso, prima della proiezione del film Indagine di famiglia. Domani, sabato 13 settembre, sarà proprio Lo Verso a tenere l’incontro “Il mestiere dell’attore”, mentre Gianni Amelio riceverà il Carrubo d’Oro Maestri del Cinema, seguito dalla proiezione dei suoi celebri film Il ladro di bambini e Lamerica.

Un festival tra memoria e futuro

Il Costaiblea Film Festival 2025 si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi in Sicilia, capace di unire tributi ai grandi maestri e attenzione ai giovani talenti. L’evento è organizzato con il sostegno del Comune di Ragusa, del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del GAL Terra Barocca e della Pro Loco Mazzarrelli, oltre alla collaborazione di realtà territoriali e sponsor privati.

© Riproduzione riservata