Pier Paolo Pasolini: a Marina di Ragusa, mostra-evento e cinema al Costaiblea Film Festival 2025

Pier Paolo Pasolini continua a interrogare e a ispirare, mezzo secolo dopo la sua scomparsa. Visionario, provocatore e modernissimo, le sue opere restano un prisma attraverso cui leggere l’Italia di ieri e di oggi. A lui è dedicata la mostra-evento “Pier Paolo Pasolini, più moderno di ogni moderno”, organizzata dal Comune di Ragusa e dal Costaiblea Film Festival con il sostegno del GAL Terra Barocca e la destinazione turistica unica Enjoy Barocco.

L’appuntamento si terrà dall’11 al 14 settembre 2025 a Villa Ottaviano a Marina di Ragusa, in concomitanza con la nuova edizione del festival diretto da Vito Zagarrio.

La mostra: manifesti originali e installazioni video

Curata da Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, la mostra raccoglie preziosi manifesti originali dei film pasoliniani che raccontano il percorso umano e intellettuale del grande autore.

Ad arricchire l’allestimento, un’installazione video firmata da Marraffa insieme al giovane regista sciclitano Angelo Piccione, che esplora il legame profondo di Pasolini con la Sicilia.

Pasolini e la Sicilia: un viaggio sentimentale

«Il rapporto di Pasolini con la Sicilia – ricorda il direttore artistico Vito Zagarrio – è stato un vero viaggio sentimentale. Dal passaggio a Scicli e Chiafura nel 1959, alle riprese di Comizi d’amore e Il Vangelo secondo Matteo, fino al suo continuo ritorno tra Etna, borgate e storie del Sud, quest’isola lo ha sempre attratto».

Per questo motivo Marina di Ragusa diventa il luogo simbolico di un tributo che lega memoria e contemporaneità.

Villa Ottaviano, nuova casa della cultura

Villa Ottaviano, recentemente acquisita dal Comune e restituita alla cittadinanza, ospiterà i manifesti all’interno delle sale, mentre il giardino diventerà una Arena Costaiblea con proiezioni di cortometraggi, documentari e retrospettive.

Ospite d’onore della sezione dedicata al cinema italiano sarà il regista Gianni Amelio, a cui è riservata una retrospettiva speciale.

Il programma del Costaiblea Film Festival 2025

L’edizione 2025 del Costaiblea Film Festival, organizzata dall’associazione Costaiblea con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Ragusa, proporrà incontri e proiezioni con grandi protagonisti del cinema italiano.

Tra gli ospiti annunciati: i registi Francesco Costabile, Gian Paolo Cugno e l’attore Enrico Lo Verso.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival e sui canali social.

