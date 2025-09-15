Costaiblea Film Festival 2025: Gianni Amelio ed Enrico Lo Verso protagonisti della XXIX edizione

Tra applausi, emozioni e grande partecipazione si è chiusa la XXIX edizione del Costaiblea Film Festival, che ha consacrato Marina di Ragusa come casa definitiva della rassegna diretta dal regista Vito Zagarrio. Un weekend intenso di cinema, incontri e riflessioni ha reso omaggio ai grandi maestri del cinema italiano, ma anche ai giovani registi e alle nuove voci del futuro.

Gianni Amelio incanta il pubblico: «Devo tanto a Ragusa»

Il protagonista assoluto è stato Gianni Amelio, premiato con il Carrubo d’Oro – Maestri del Cinema, che ha emozionato il pubblico raccontando il suo legame con la Sicilia:

«Devo tanto a Ragusa, e in particolare a Marina di Ragusa, dove ho iniziato i sopralluoghi per il mio film d’esordio e dove ho girato Lamerica».

Al suo fianco Enrico Lo Verso, coprotagonista indimenticabile del film, che ha tenuto anche la masterclass Il mestiere dell’attore, condividendo la sua lunga carriera.

A completare il racconto dei mestieri del cinema, il direttore della fotografia Luan Amelio Ujkaj, che ha mostrato come la luce possa diventare invisibile per dare spazio alla regia e agli attori.

Memoria, giovani e nuove prospettive

Il festival ha saputo unire memoria e futuro: Il documentario Gela 1943: lo sbarco, diretto da Chiara Ottaviano e Andrea Giannone con la collaborazione degli studenti del Liceo “Vittorini” di Gela, ha conquistato il pubblico. Il concorso cortometraggi, curato da Angelo Piccione, ha premiato L’estate amara di Gaetano Di Gaetano, dimostrando l’attenzione del festival per i giovani registi. Grande successo anche per la mostra Pier Paolo Pasolini, più moderno di ogni moderno, curata da Graziano Marraffa.

Omaggi e riconoscimenti

Momento toccante l’omaggio a Pasquale Spadola, storico location manager che ha contribuito a far conoscere la provincia di Ragusa a registi di fama internazionale. A lui è stato conferito il premio Mazzarelli Una carriera per il cinema ibleo, consegnato dalla figlia Amalia, alla presenza del sindaco Peppe Cassì, di Amelio e Lo Verso.

Bilancio e futuro del festival

Il direttore artistico Vito Zagarrio ha dichiarato: «Questa edizione è stata un successo, grazie alla passione del pubblico e alla qualità degli ospiti. Il Costaiblea Film Festival ha trovato a Marina di Ragusa la sua casa definitiva e guarda già con entusiasmo alla trentesima edizione».

Il festival è stato organizzato con il sostegno del Comune di Ragusa, del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del GAL Terra Barocca, della Pro Loco Mazzarelli e di sponsor privati.

Con le proiezioni finali, tra cui Campo di battaglia e la retrospettiva su Amelio, cala il sipario su un’edizione che ha saputo unire grandi maestri, nuove generazioni e memoria storica, confermando Marina di Ragusa come capitale del cinema d’autore in Sicilia.

