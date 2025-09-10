Costaiblea Film Festival 2025: a Marina di Ragusa al via la XXIX edizione tra cinema, memoria e incontri

Domani prende ufficialmente il via la XXIX edizione del Costaiblea Film Festival, che fino al 14 settembre 2025 trasformerà il litorale ibleo in un grande palcoscenico dedicato al cinema, alla memoria e agli incontri. Con la direzione artistica di Vito Zagarrio, il festival si conferma uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della Sicilia, capace di intrecciare arte, territorio e nuove generazioni di autori.

L’apertura: omaggio a Pasolini

La serata inaugurale si terrà a Villa Ottaviano, cuore pulsante della frazione marinara. Alle 18:30 l’apertura sarà affidata alla mostra-evento “Pier Paolo Pasolini, più moderno di ogni moderno”, curata da Graziano Marraffa. Un progetto del Comune di Ragusa, finanziato dal GAL Terra Barocca, che propone una preziosa selezione di manifesti originali e una suggestiva installazione video realizzata dallo stesso Marraffa con il giovane regista sciclitano Angelo Piccione.

Un omaggio profondo al legame tra Pasolini e la Sicilia, che acquista ulteriore valore nel cinquantenario della sua scomparsa, celebrato anche attraverso un talk con il curatore.

Giovani registi e Premio Costaiblea Giovane Cinema

Subito dopo, spazio ai cortometraggi in concorso per il Premio Costaiblea Giovane Cinema, vetrina dedicata alle nuove generazioni di autori. Un’occasione per scoprire storie e linguaggi freschi, che incarnano lo spirito innovativo del festival e guardano al futuro del cinema italiano.

Gianni Amelio ospite d’onore

La Arena Costaiblea di Villa Ottaviano ospiterà una retrospettiva dedicata a Gianni Amelio, ospite d’onore di questa edizione. Verranno proiettate alcune delle sue opere più significative, offrendo una rilettura della carriera di uno dei maestri indiscussi del cinema italiano contemporaneo.

Masterclass e Premio Mazzarelli a Francesco Costabile

In parallelo, piazza Torre diventerà l’altro polo del festival. Alle 20:00 il regista Francesco Costabile terrà una masterclass aperta al pubblico e presenterà il suo ultimo lavoro, Familia. Nel corso della serata gli sarà consegnato il Premio Mazzarelli “Nuovo cinema italiano”, riconoscimento assegnato a registi capaci di rinnovare e dare linfa vitale alla scena nazionale.

La giornata si chiuderà con la proiezione del documentario Felice chi è diverso di Gianni Amelio, introdotto dallo stesso Costabile, in un dialogo ideale tra due generazioni di autori.

© Riproduzione riservata