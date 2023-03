Cos’è questa storia che il carburante a Modica costa di più

Ragusa e Modica sono da sempre separate da 16 chilometri, ora anche da 30 centesimi.

I primi riguardano la distanza geografica su strada, gli altri sono la differenza del prezzo dei carburanti alla pompa, tra “servito” e “self”, il primo con l’erogazione da parte dell’addetto, il secondo in modalità “fai da te”. Se ne sono accorti molti automobilisti che hanno segnalato il fenomeno a ragusaoggi.it. Il dato trova conferma consultando l’osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico, al link https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/home, città per città.

Il dualismo che non t’aspetti



In media, Modica è attualmente la città più cara nell’erogazione di benzina e gasolio, con una media di 1,86 euro per ogni litro self di benzina e 1,81-1,82 € per litro di gasolio, contro i 1,79 euro per ogni litro self di benzina e 1,78 € per litro di gasolio, sempre autoservito, nel capoluogo.

Differenze fra le due città di 11 centesimi anche nel “servito”: nel momento in cui scriviamo, a Modica il prezzo più caro per la benzina è di 2,149 /litro, a Ragusa 2,039/litro. Sempre nel “servito” questa forbice quasi si azzera nel caso del gasolio. Tra il prezzo più basso al “self” e quello più alto al “servito” si arriva ai 30 centesimi di cui sopra.

Prezzi inferiori anche in autostrada e statali



Uscendo dai confini di Modica si trova carburante per veicoli a prezzi più convenienti, a volte di pochi centesimi, altre volte superiori ai 10 cent. Persino in autostrada e strade statali. A Siracusa, per esempio, da e per Catania, la differenza si nota. In contrada Coffa, dove scorre la Ragusa-Catania, il prezzo più caro al “servito” è sempre inferiore al più caro registrato a Modica. Idem sulla statale 115. Perché?

Modica, città del b…enzinaio



Modica è anche la città dove hanno sede le due principali imprese del settore. La prima è un colosso. Si tratta di Giap, della famiglia Minardo, con 250 distributori in Sicilia e nel resto d’Italia. Poi c’è il marchio Blanco Petroli, che da qualche anno ha ampliato la propri rete di vendita . Ragusaoggi.it ha sentito i rappresentanti delle due aziende.

Parla Orazio Blanco



“È un problema che non ci tocca, perché noi applichiamo lo stesso prezzo in ogni nostro distributore, sempre in modalità ‘self’”, dice Orazio Blanco. Per la precisione, gli attuali prezzi di Blanco Petroli sono di 1,869€/ litro per la benzina e 1,819€/litro per il gasolio.

Parla Raimondo Minardo



Differenze esistono nella rete vendita di Giap, che opera anche con altri marchi: Eni, Q8, Esso. Considerando il “self”, a Modica Giap offre ovunque benzina a 1,819€/litro; a Ragusa arriva ai 1,778 €/litro in via Di Vittorio; a Scicli 1,779 euro in via Garibaldi; a Pozzallo 1,849€ in piazza Madonna delle Lacrime, a Rosolini 1,829€ in via Sant’Alessandra. “Dipende dai costi che affrontiamo – esordisce Raimondo Minardo, dirigente del gruppo Zenit, gestore del marchio Giap –: è chiaro che là dove noi offriamo l’assistenza dei nostri operatori, il prezzo non può che essere più alto. Invece, quando abbiamo un minor costo del personale, possiamo diminuire il prezzo per cercare di aumentare le vendite. Altre ragioni riguardano, per esempio, il costo del trasporto. È chiaro che a Siracusa, città vicina ai depositi di Augusta, si possono applicare prezzi minori rispetto a quelli praticati nella nostra provincia.”

La risposta al perché iniziale



Chiaro, ma perché queste differenze fra due città vicine?

“Sembrerebbe strano, ma a Modica il mercato è più frazionato – spiega Raimondo Minardo – a Ragusa è più concentrato. A Ragusa c’è minore assistenza, i distributori con personale sono meno numerosi di Modica e, dunque, si torna al discorso di prima. A Ragusa si vende maggiore volume di carburante, perché è una città più grande e dove ogni giorno si riversano migliaia di automobilisti e autotrasportatori, per cui è possibile tirare il prezzo di altri pochissimi centesimi. Con il marchio Giap, inoltre – continua Minardo -, riusciamo a contenere i prezzi rispetto ai nostri distributori con altre bandiere, perché in quest’ultimo caso dobbiamo pagare dei diritti per ogni metro cubo di carburante venduto. Le variabili sono tante.”

A Modica, oggi il distributore meno caro per il gasolio è Iblea Petroli, in via Tirella: 1,799/litro, self. Per la benzina è Nobile Oil, in via De Gasperi: 1,739€/litro.