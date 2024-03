Cosa succede a Ispica? “Troppi atti incendiari negli ultimi mesi”. La denuncia

Un’auto, una Peugeot 3008, era stata distrutta dalle fiamme appena due giorni fa a Ispica, mentre si trovava parcheggiata sulla SS 115 angolo via Sardegna. Ingenti i danni provocate dalle fiamme che hanno quasi completamente distrutto il mezzo che si trovava parcheggiato davanti ad un garage, adiacente ad uno sportello bancomat. Se in un primo momento si era pensato ad un possibile corto circuito autonomo, oggi si hano pochi dubbi sull’origine dolosa dell’incendio. L’auto appartiene a due noti attivisti di un’associazione ambientale, molto presenti in città, e questo ha fatto alzare il livello di guardia.

PREOCCUPAZIONE PER TUTTI GLI EPISODI LEGATI AGLI ATTI INCENDIARI

Ad esprimere preoccupazione, oltre alla solidarietà, è il consigliere comunale del PD Gianni Stornello. Il consigliere afferma che è fondamentale comprendere se l’atto incendiario sia stato compiuto da balordi o se sia stato un tentativo di intimidazione legato all’impegno dei due attivisti.

Negli ultimi mesi, a Ispica, si sono registrati alcuni episodi piuttosto preoccupanti: atti incendiari ai danni di due furgoni di una ditta di onoranze funebri e perfino all’auto dell’ex asSessore Denaro. Stornello chiede chiarimenti e invita cittadini e amministrazione a non abbassare il livello di guardia.

© Riproduzione riservata