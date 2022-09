Coronavirus in provincia: Giarratana ritorna covid free

Sicuramente un buon segno e noi ne prendiamo atto. Giarratana, dopo tanto tempo, è ritornata covid free e ci auguriamo che sia il primo dei paesi e delle città della provincia di Ragusa che ritorna ad essere libera dal virus.

Tre nuovi positivi e 5 nuovi ricoveri negli ospedali iblei.

In generale la situazione dei contagi in provincia è nettamente migliorata. I positivi scendono sotto quota 500 in totale e nello specifico sono 418 (ieri erano 415). 7 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, Modica e Vittoria. Tre nuovi ricoveri a Modica.

I guariti sono 120.766 mentre i morti sono 624.

I dati per Comune:



16 Acate 16 Chiaramonte Gulfi 25 Comiso 0 Giarratana 13 Ispica 86 Modica 21 Monterosso 31 Pozzallo 103 Ragusa 12 Santa Croce Camerina 25 Scicli 63 Vittoria