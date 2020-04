Coronavirus, gara di solidarietà per famiglie bisognose - Ragusa Oggi

Coronavirus, gara di solidarietà per famiglie bisognose

Ha raggiunto quota 210 mila euro “Insieme per Palermo”, la raccolta fondi in favore delle famiglie bisognose promossa da un gruppo di ex calciatori del Palermo in partnership con Fondazione Sicilia e da Coop Alleanza 3.0.

Dopo la consegna, a ridosso di Pasqua, di 50 mila euro di buoni spesa, stamattina, alla Coop di via Alessio Di Giovanni, nel capoluogo siciliano, sono stati distribuiti a Caritas, Banco alimentare e Banco delle opere di carità altri buoni per un valore di 130 mila euro. Un importo a cui Coop Alleanza 3.0 ha aggiunto altri 18 mila euro in merce e in buoni spesa.

Il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, ha consegnato i buoni al vicedirettore della Caritas diocesana, don Sergio Ciresi, al presidente di Banco Alimentare della Sicilia Occidentale, Santo Giordano, e al presidente del Banco delle Opere Alimentari, Nelli Palazzo.

“Con Insieme per Palermo abbiamo aiutato finora più di 2.500 famiglie – commenta il calciatore Federico Balzaretti – a cui si aggiungeranno i destinatari di quest’altra donazione. È un traguardo importante e voglio ringraziare i nostri partner: Fondazione Sicilia e Coop Alleanza 3.0, che hanno lavorato senza lesinare tempo né energie. Ma soprattutto un grazie infinito va a che ha contribuito anche con un piccolo gesto in sostegno di chi in questo momento è in difficoltà”.

A Balzaretti fa eco un’altra gloria del Palermo, Javier “Flaco” Pastore: “Sono felice che la nostra iniziativa possa essere d’aiuto per affrontare un momento così difficile. Mando a Palermo un abbraccio, e grazie di cuore a tutti quello che stanno collaborando alla riuscita di questo progetto”.

Un entusiasmo condiviso da un altro ex giocatore del Palermo, Josip Ilicic: “In questo momento, niente è più bello dell’aiuto reciproco. I risultati raggiunti finora ci rendono orgogliosi e ci fanno venire voglia di raggiungerne altri. Non ci fermiamo!”.

Una gara di solidarietà che non riguarda soltanto Palermo. Oggi Fondazione Sicilia ha anche effettuato un bonifico di 100 mila euro a supporto della campagna “Catania aiuta Catania”, per l’acquisto e la consegna di generi alimentari a chi in questo momento si trova in difficoltà.

“Nel fronteggiare l’emergenza coronavirus, abbiamo pensato a tutta la Sicilia – osserva Raffaele Bonsignore, presidente di Fondazione Sicilia – in linea con la filosofia che adottiamo da sempre. La nostra isola, tutta, è un territorio straordinario, pieno di risorse naturali e artistiche e di uomini di cuore e talento. Lo dimostrano le donazioni, ma anche il fatto che tutti, ciascuno con le proprie possibilità, si sono adoperati per fare fronte comune contro la crisi economica”.

(ITALPRESS).

L’articolo Coronavirus, gara di solidarietà per famiglie bisognose proviene da Italpress.